Schnell und behände klettert der 13-Jährige die steile Felswand hinauf. Manchmal verliert man ihn aus den Augen, so groß ist der Fels, so klein er selbst. Aber Christian Leitner weiß, was er tut. Er klettert, seit er drei Jahre alt ist: "Das war aber eher ein Schaukeln", sagt der Grazer und grinst. Mit fünf Jahren hat er den ersten Boulderkurs gemacht. Zuletzt konnte er zwei Goldmedaillen bei den International Children's Games in Coventry, England, gewinnen.