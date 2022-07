Wie aus einem Produkt eine Marke wird, weiß Brigitte Hofer ganz genau. Seit 28 Jahren arbeitet die gebürtige Grazerin schon für die Raiffeisen, seit 2012 leitet sie das Marketing der Raiffeisen-Landesbank Steiermark. Ein Job, der viel Feingefühl erfordert, so beschreibt es die 48-Jährige.

„Um eine Marke den Menschen näherzubringen, muss diese Emotionen wecken“, erklärt Hofer. In erster Linie sei es aber wichtig, selbst Leidenschaft für das zu haben, was man tut, „diese Passion kann man bei mir spüren“.