Es ist eine höchst ungewöhnliche Lebensgeschichte, die der eben gewählte neue Präsident der Katholischen Aktion in der Steiermark, Andreas Gjecaj, mitbringt. Sein Name spricht zwar klar für fremde Wurzeln, und doch ist die Herkunft seiner Familie überraschend: Es ist eine christliche Silberschmiededynastie, die aus Albanien stammt. 1957 flüchtete die Familie erst nach Maribor, dann in die Steiermark vor dem brutalen Regime von Enver Hodscha, „der Albanien als erstes Land der Welt als atheistisch erklärte“.