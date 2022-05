Rau und unwirtlich ist sie, die Landschaft am Nordkap. Und spektakulär. Das Schieferplateau im Norden Europas hat sich Klaus Schell als Ziel eines Lebenstraums ausgesucht. In 40 Tagen fährt er mit dem Rad von Graz bis zum Nordkap. Und engagiert sich mit seinem Abenteuer wohltätig. Für jeden gefahrenen Kilometer wird er zehn Euro spenden.

Ein Drittel des Geldes, das Schell mit dieser Aktion erstrampelt, geht an den Club 41 Clocktower. Der Grazer ist seit zehn Jahren Mitglied dieses Serviceklubs, der auch die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung "Steirer helfen Steirern" unterstützen wird. Ein weiteres Drittel geht an das Projekt „Von Mensch zu Mensch“ und das letzte Drittel geht an die Kärntner Kinder-Krebshilfe.