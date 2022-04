Vom einfachen Kauf von Schutzkleidung bis hin zum Bauvertrag des neuen Leitspitals. Für all das schafft Markus Schlamadinger bei der KAGes die Grundlage, um rechtskonform, aber auch praxisorientiert zu arbeiten – und das bereits seit 15 Jahren. Denn: "Ein fairer Wettbewerb ist nur möglich, wenn alle die gleichen transparenten Informationen haben", erklärt der zweifache Familienvater. Außerdem geht es in diesem Bereich "alleine in Österreich um zig Milliarden Euro pro Jahr".