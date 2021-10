Facebook

Nikolaus Juchs Teslaspule erzeugt Blitze © Stockhammer

Wenn Nikolaus Juch erklärt, wie seine Teslaspule funktioniert, dann klingt das ganz einfach und zugleich irrsinnig komplex. Seit er 15 Jahre alt ist, arbeitet er an der Spule, heute ist er damit um 20.15 Uhr im deutschen Fernsehsender ZDF zu sehen. Quasi als Experte erklärt Juch den Promis in der Show "Da kommst Du nie drauf!", was ein "Zeusaphon" ist. Zu viel sei hier noch nicht verraten, aber im Grunde handelt es sich dabei um eine musikspielende Teslaspule. Genau so eine wie Juch sie gebaut hat. Nur, dass seine noch mehr drauf hat.