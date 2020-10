Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuel Trimmel © Privat

Mathematik bedeutet in erster Linie eins: Zahlen im Überschuss. Und was für die einen das reinste Gewurschtel ist, ergibt für Manuel Trimmel so gut wie immer einen Sinn. Der 18-Jährige ist das, was man ein Mathe-Ass nennen würde. Warum? Das kann er sich selbst auch nicht so wirklich erklären: „Offenbar liegt es mir einfach“, sagt der Student, der vor gut einem Monat die Silbermedaille bei der internationalen Mathematik-Olympiade gewonnen hat.



Angefangen hat alles noch in seiner Schulzeit, besonders gern gehabt hat er das unbeliebte Zahlenfach nie so wirklich. Erst als ihn sein damaliger Mathematiklehrer zu einem Wettbewerb angemeldet hat und Manuel für sein Können den ersten Preis mit nach Hause nehmen durfte, fing er an, Begeisterung für Zahlen, Kurven und sein jetziges Lieblingsgebiet Kombinatorik zu zeigen. Für Letzteres braucht der junge Grazer nicht einmal einen Taschenrechner: „In der Kombinatorik geht es hauptsächlich um logisches Verständnis. Im Internet bin ich auf Videos mit Beispielen gestoßen und habe mir gedacht, das kann ich auch lösen.“