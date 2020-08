Facebook

Die beiden Steirer Hanna Mausser (19) und Manfred Fauster (44) sind echte Kenner in der Welt des Mosts © Stefan Pajman/ballguide

Most ist nicht gleich Most. Das wissen Manfred Fauster, Mostproduzent des Jahres, und Hanna Mausser, die neue Mostkönigin. Zwar ist das Grundprodukt eines jeden Mosts der Apfel oder die Birne, aber den Most von früher mit dem Most von heute vergleichen? Kommt nicht infrage für die beiden Kenner. Damals wurde Most aus Fallobst oder Pressobst gewonnen, das nicht verkauft werden konnte. "In den Köpfen vieler Leute ist Most immer noch der alte Bauerntrunk, dabei ist er heutzutage ein Qualitätsprodukt und ein modernes, junges Getränk", erklärt die 19-jährige Hanna Mausser.