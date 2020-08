Facebook

Graz Connected - so sennt sich die Plattform, auf der Manuel Pölzl in unnachahmlicher Manier seit Juni Woche für Woche mit Künstlern über ihr Schaffen plaudert. Darüber, was sie machen, wie es dazu gekommen ist und wie schön einen bereites Kunst-Potpourri sein kann. Nicht zuletzt deshalb ist das Format für all jene, die tiefere Einblicke gewinnen möchten, ein absolutes Muss. Das Gesicht des Live-Streams ist Pölzl, der sich nicht nur dort "Da Bürgermasta" nennt.