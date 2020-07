Facebook

Zwei Schwestern, ein Ziel - Heimaturlaub soll auch für Jugendliche lebendig wirken © CheckIt

"Schau, do wor i scho“ – wenn die beiden Ennstalerinnen Maria und Bernadette Danklmayer jetzt durch die Grüne Mark gondeln, sehen sie Wiesen, Wälder, Städte und Berge mit ganz anderen Augen.

Anfang Juni haben sie sich aufgemacht, ihr Bundesland zu erkunden. An ihren Eindrücken und neuen Lieblingsplätzen hatten aber nicht nur die beiden ihre Freude, nein, sie ließen in einem Internet-Blog auch zahlreiche Leser an ihren Erlebnissen teilhaben – von Jugendlichen für Jugendliche. Für dieses Engagement um den Jugendtourismus wurden die Schwestern gestern vom Land und der Stadt Graz geehrt.