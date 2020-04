Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Wohlhart ist Spezialist für Lernsoftware und Distance Learning © KPH/Kleissner

In den letzten Wochen hat in großem Stil das Distance Learning in den Schulen Einzug gehalten. Wie kann man die ersten Erfahrungen dieses unglaublichen Experiments beurteilen?

DAVID WOHLHART: Die ersten Erfahrungen sind nicht schlecht. An sich gibt es viel Material, das von den Schulbuchverlagen und dem Ministerium kommt. Auch die Lehrer machen sehr viel. Allerdings haben wir bisher vor allem das Stoff-Wiederholen und das Üben damit gemacht. Schwieriger sind aber die anderen Phasen des Lernens.