Michael Kammerer auf seinem Balkon in Graz – von hier aus spielt er seinen Nachbarn täglich um 18 Uhr drei Lieder vor, die für Aufheiterung in einer tristen Zeit sorgen sollen © KK

Der Zusammenhalt in der Krise lässt sich landein, landaus an vielen Initiativen festmachen. An kleinen wie größeren Aktionen, die unterstützen und Mut machen sollen. Oder eben als Ablenkung gedacht sind – in einer Zeit, die für viele Unsicherheit bedeutet: „Als am 15. März die Balkonkonzerte bei uns aufgekommen sind, wollte ich mitmachen“, sagt etwa Michael Kammerer. Während in seiner Wohnumgebung zwar einige für die Systemerhalter applaudiert haben, steuerte er das erste Mal einen Titel bei: „Es war Wonderwall von Oasis“, sagt der Grazer.