Der 18-jährige Sebastian Schatz sitzt derzeit länger als üblich vor seinem Computer. Nicht etwa, um sich während der schulfreien Wochen im Internet aufzuhalten oder Serien zu streamen: Der junge Programmierer hat eine karitative Plattform erstellt, um gefährdeten Risikogruppen die derzeitige Situation zu erleichtern. Es handelt sich um einen ehrenamtlichen Lieferservice, wo sich Freiwillige anmelden und Lebensmittel oder Hygieneartikel an alte oder kranke Menschen ausliefern. „Ein netter und hilfreicher Zeitvertreib“, nennt der Steirer seine Idee. Ist es sonst das Planen und Organisieren von Veranstaltungen – so war er bereits für das Musikevent FM4 Frequency im Einsatz – hat er seinen leeren Terminkalender derweil auf andere Weise aufgefüllt. „Ich bin jung, gesund und finde es egoistisch in dieser Lage nur auf mich zu schauen“, meint er. Er habe zunächst an einer Website für Kinderbetreuung getüftelt. „Das war die Ursprungsidee“, erklärt der 18-Jährige. Die Regierung sei ihm aber zuvorgekommen. Danach musste etwas Neues her.