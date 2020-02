Facebook

In "Marlene" mimt Paul Hassler einen Auftragskiller © loom

Ich habe es schon als Kind geliebt, in andere Welten einzutauchen“, sagt Paul Hassler. In der Rolle des Auftragskillers Frank begibt er sich zurzeit auf der Kinoleinwand in die Welt der Verbrecherbosse. Frank erfüllt im Film "Marlene" stets eiskalt seine Aufgaben, bis ihn Gewissensbisse plagen und die Bösen auch noch seine Geliebte entführen. Die Rolle des Killers hat Hassler von Beginn an angesprochen: „Frank wirkt auf den ersten Blick wie ein harter Kerl. Im Inneren ist er aber ein sensibler Mann, der für die Liebe alles tun würde.“ Und genau mit diesem weichen Kern kann sich der 34-Jährige auch gut identifizieren.