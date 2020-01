Der Schulchor der HIB-Liebenau aus Graz hat bei einem internationalen Chorwettbewerb in Kobe Gold gewonnen. "Ein perfekter Auftakt in unser Jubiläumsjahr", sagt Chorleiterin Maria Fürntratt.

Der HIB.art.chor, einer der besten Schulchöre Österreichs. © HIB Liebenau

Manchmal täuscht einen sein Gefühl nicht. „Die Schüler waren so konzentriert, ich habe auf der Bühne gleich gespürt: Das geht heute gut!“, erzählt Maria Fürntratt. Und wie gut es ging!

Der von Fürntratt geleitete HIB.art.chor der Singakademie an der HIB-Liebenau gewann am Wochenende bei einem internationalen Wettbewerb in Kobe (Japan) Gold.

Die 30-köpfige Formation aus Schülern der zweiten bis achten Klasse überzeugte mit ihrem Programm die Jury und setzte sich gegen die Konkurrenz – 19 Chöre aus elf Ländern – durch. Am Ende bekamen die Grazer für ihre vier dargebotenen Stücke sogar eine höhere Bewertung als sämtliche angetretenen Erwachsenenchöre. „Das ist noch keinem österreichischen Chor gelungen. Wir sind überglücklich“, meldet eine hörbare stolze Maria Fürntratt aus dem Land der aufgehenden Sonne: „Ein perfekter Auftakt in unser Jubiläumsjahr.“ Der Chor feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen.