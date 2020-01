Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Düster: Robert Finster als Freud © ORF

Bei den Filmfestspielen Berlin im Februar wird sie ihre Weltpremiere feiern: „Freud“, eine achtteilige Serie über den jungen Sigmund Freud in Wien, koproduziert vom Streamingdienst Netflix und dem ORF, gedreht letztes Jahr, unter anderem in Prag. Es handelt sich dabei nicht um einen biografischen Film, sondern um ein stylishes Spannungsstück, bei dem man sich viel künstlerische Freiheit geleistet hat.



In „Freud“ geht der spätere Vater der Psychoanalyse auf Mörderjagd. Regie führte Marvin Kren, Sohn der Grazer Schauspielerin Brigitte Kren. Der kennt sich mit düsteren Stoffen bestens aus. Nach den Horrorfilmen „Rammbock“ und „Blutgletscher“ sowie einigen „Tatorten“ war Kren für die Serie „4 Blocks“ verantwortlich.



Und als Sigmund Freud stand der der junge steirische Schauspieler Robert Finster vor der Kamera. Ziemlich lang sogar: „Ich habe in diesem Projekt so viele Drehtage wie ein meinem restlichen Leben davor zusammen.“ 86 Tage dauerten die Dreharbeiten an der Serie insgesamt, wobei eine Folge komplett als Traumerzählung angelegt ist. Neben Finster sind in „Freud“ Publikumslieblinge wie Georg Friedrich (als Polizist) und auch die Mutter des Regisseurs zu sehen.



Für Finster, der nicht in Graz, sondern in Wien am Max-Reinhardt Seminar studierte, ist die Rolle die Chance, sich international ins Rampenlicht zu stellen. Über Netflix wird die Serie in weit mehr als 100 Ländern zu sehen sein. Dabei wäre er vergangenes Jahr noch beinahe am Grazer Schauspielhaus gelandet.



Bislang fiel Finster in kleineren und mittleren Rollen auf. Er wirkte im Stefan-Zweig-Film „Vor der Morgenröte“ mit, spielte in „Dennstein & Schwarz“ und drehte in der steirischen Heimat (auf Burg Strechau) die Justizkomödie „Recht oder Gerechtigkeit“. Mit Finster setzt diese Großproduktion auf ein frisches, unverbrauchtes Gesicht, das man sich aber merken wird müssen: Der Freud könnte sein großer Druchbruch werden. Finster über „seinen“ Freud: „Den jungen Sigmund Freud darzustellen, in all seinen Facetten, mit Hochs und Tiefs, kämpferisch und feinfühlig – es ist eine spannende Rolle.“ Im Frühjahr wird „Freud“ im ORF zu sehen sein.