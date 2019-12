Facebook

© Moritz Linni

"Katschner, mach was G'scheites", hieß es vor 20 Jahren als der Grazer Christoph Katschner erstmals seine Expertise für die Grazer Adventmärkte einbringen sollte. Heute ist es genau das: was G'scheites. Bis dahin sei es aber ein langer Weg gewesen, wie er erzählt. Seit 14 Jahren ist er nun für die Adventmärkte am Hauptplatz und am Eisernen Tor verantwortlich und prägte in dieser Zeit das weihnachtliche Geschehen der Grazer Innenstadt wie kein anderer.