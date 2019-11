Facebook

Christian Pux: „Nie mit erhobenem Zeigefinger“ © KLZ/Hubmann

Sogar in der Beiläufigkeit des Erzählens macht Christian Pux seine Botschaft klar: „Es kann und darf nicht sein, dass ich ein höheres Gesundheitsrisiko habe, wenn ich in eine Gesundheitseinrichtung komme – etwa in Bezug auf Infektionskrankheiten oder antibiotikaresistente Keime. Deshalb haben wir uns Zugänge überlegt, wie wir Menschen überzeugen können, in der Prävention mitzumachen. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger.“