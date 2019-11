Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Ruth Jaroschka ist die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft selbstverständlich © Mosaik

Es war im Grunde ein Zufall, dass sie am Beginn ihres Berufslebens zur Arbeit mit Menschen mit Behinderung gekommen ist. Doch dann hat sie schnell Feuer gefangen: „Ich war so überwältigt von den Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, sie haben so viel Stärke, Kraft und Lebensfreude“, sagt Ruth Jaroschka. Sie hat vor Kurzem die Geschäftsführung der Mosaik GmbH übernommen, die sie jetzt gemeinsam mit Berndt Sussitz führt. „Es war immer schon eine irrsinnig warme, tolle Ausstrahlung in dem Haus, das hat mich immer gefesselt“, sagt Jaroschka.