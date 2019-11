Von schmerzhaften Trainings zur viel bewunderten Prinzessin im Glitzerkleid: Eiskunstläuferin Stina Martini (26) ist mehrfache Staatsmeisterin, „Disney on Ice“-Star und soll jetzt bei „Dancing on Ice“ auf Sat.1 ein Männermodel zum Eiskunstläufer machen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stina Martini © SAT 1

Hauptberuflich ist sie Prinzessin: Stina Martini ist seit fünf Jahren einer der Kufen-Stars bei „Disney on Ice“, zuletzt spielte sie in der Eisrevue-Version des Kinder-Kultfilms „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ Anna, Prinzessin und Schwester der Eiskönigin Elsa. Ein Mädchentraum, den sie aber derzeit auf Eis gelegt hat: Martini ist einer jener Eislaufprofis, die in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ Prominente fit fürs Eis machen – man könnte es auch die verschärfte Version von „Dancing Stars“ bzw. „Let’s Dance“ nennen. Ihr Trainingspartner ist Männermodel und Instagram-Star (eine Million Follower) André Hamann.