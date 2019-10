Facebook

Ehrenzeichen in Gold für besondere Verdienste: Mediziner Paul Pavek © Pavek/Schiffer

Damit hatte Paul Pavek nicht gerechnet: Im Hintergrund wurde eine besondere Ehrung vorbereitet – für dessen Lebenswerk, das untrennbar mit den so genannten Grazer Fortbildungstagen verbunden ist. Einer Veranstaltung, die seit 30 Jahren Mediziner nach Graz bringt und als einer der bekanntesten und größten regelmäßig stattfindenden ärztlichen Kongresse gilt. Beim letzten waren über 1500 Mediziner in Graz – und Pavek erklärte: „Die Grazer Fortbildungstage sind fast mein Leben.“ Für seine Arbeit – als Co-Organisator und jahrelanger Kongressleiter – wurde er mit dem Ehrenzeichen in Gold für besondere Verdienste um die Stadt Graz geehrt.