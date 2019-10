Facebook

© Alexander Danner

Es ist heute ein ganz besonderes Ereignis, das in der Alten Universität in Graz stattfindet: Erstmals werden die Graduierungen aller Lehramtsstudenten für ganz Südösterreich für die Sekundarstufe (also ab der 1. Klasse NMS bzw. Gymnasium) vorgenommen. Es ist der erste Jahrgang, der die „PädagogInnenausbildung Neu“ durchlaufen hat. Acht Hochschulen aus drei Bundesländern wirken hier zusammen. Unter den 25 Absolventen sticht ein „Duo“ ganz besonders heraus: Maria Chum und Johannes Chum, Tochter und Vater, erhalten ihren „Bachelor of Education“.