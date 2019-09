Facebook

© Moritz Linni

Was Musik alles bewirken kann, wie sehr sie Menschen bewegt und verbindet, darüber kann Zuzana Ronck nicht nur eines, sondern wohl Hunderte Lieder singen. Seit Sommer ist die gebürtige Tschechin Vorsitzende des Steirischen Volksliedwerks und als solche auf der Suche nach dem musikalischen Kulturgut der grünen Mark.

Schon seit den 80er-Jahren lenkt sie in Graz, als musikalischer Tausendsassa, vielerorts die Geschicke rund um Musikpädagogik und Chorleitungen. Für sie sei aber alles eins: „Die Wertschätzung muss in der Kunst überall dieselbe sein – egal, ob bei einem 3-Jährigen in der Früherziehung oder einer älteren Dame, die einem Chor beitreten möchte“, fasst Ronck ihren Zugang zusammen.

Geprägt wurde sie dahingehend schon in jungen Jahren in ihrer Heimat in Oberschlesien. Obwohl in einer Industrieregion aufgewachsen, wurde Kunst in ihrem schulischen Umfeld immer stark gefördert: von Schauspiel über Tanz bis hin zur Musik. Letztere zog sie von der ersten Minute an in den Bann: „Es ist die wohl schönste Form der nonverbalen Kommunikation.“