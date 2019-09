Facebook

Xiaoao Dong und David Prott haben den „beerigen“ Eistee erfunden und verfeinert. Innerhalb kürzester Zeit tauchte er in Cafés und Restaurants von Graz bis Fischbach auf © marry Berried icetea

Marry ist in aller Munde – buchstäblich. Sie belebt, ist frisch und süß. Marry trifft man immer öfter an, von Graz bis Wien, von Fischbach bis Großwilfersdorf. Manchmal ist Marry auch eisig – dann, wenn sie in der Birkfelder Konditorei Felber zu Marry-Eis wird. Aber Marry ist nicht unsere „Steirerin des Tages“, das sind ihre Väter: David Prott und Xiaoao Dong.

Ihr Kind Marry ist ein Eistee aus südamerikanischem Mate-Tee und afrikanischem Rooibos-Tee, gemischt mit Him- und Brombeeren sowie roten und schwarzen Ribiseln aus der Steiermark. „Bis auf die Ribiseln ist alles bio“, sagt Prott.