© Julia Schafferhofer

Er ist Österreichs neuer Komödienmacher: Andreas Schmied. Sein Film „Love Machine“, in dem er Thomas Stipsits als Callboy wider Willen inszenierte, war mit 140.000 Besuchern der erfolgreichste heimische Film heuer. Am Freitag läuft sein neuester Streich auf ORF 1: In der Stadtkomödie „Curling für Eisenstadt“ wischt ein Damenteam am Eis.