Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Franz Zebinger ist einer der renommiertesten Komponisten des Landes. 1946 in St. Peter am Ottersbach geboren, hatte er in Graz Musik studiert, legte sich danach als vielseitiger Tonsetzer eine ganz eigene Handschrift zu und gab sein umfassendes Wissen als Organist und Cembalist von 1977 bis 2003 als Lehrer an der Kunstuniversität und am Institut Oberschützen weiter.