Ab 10 Uhr zelebriert die Freiwillige Feuerwehr Pöllau am Hauptplatz ihren Triumph bei der Kleine Zeitung–Platzwahl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kommandant Stefan Prinz (stehend 3. v. li.) mit Kameraden © Juergen Fuchs

Es ist angerichtet: Die Wetterprognosen für Sonntag (1. September) sind strahlend, eine ganze Region feiert „ihre“ Feuerwehrler. Ab 10 Uhr zelebriert die Freiwillige Feuerwehr Pöllau am Hauptplatz ihren Triumph bei der Kleine Zeitung–Platzwahl. Mehr als 25.000 Unterschriften haben der Wehr ja souverän den Titel „beliebteste Feuerwehr der Steiermark“ eingebracht. „Jetzt stoßen wir darauf an – und laden alle aus Nah und Fern ein, mit uns das steirische Feuerwehrwesen hochleben zu lassen“, so Kommandant Stefan Prinz.