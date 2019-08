Facebook

Die Erziehungswissenschaftlerin Sandra Hummel von der Karl-Franzens-Universität Graz bei der Arbeit in Südostasien © Privat

Wenn ihre Lehrer gut ausgebildet sind, haben diese Schüler am ehesten die Chance, sich in ihrem Leben gut zu entwickelt. Bildung ist der Grundbaustein für alles.“ So beschreibt Sandra Hummel ihr Engagement für die Lehrerausbildung in Kambodscha und Sri Lanka.