Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Egger ist Organisator und guter Geist des Lichtspektakels in Altaussee © Gerhard Pliem

Im Ausseerland, in dem die örtliche Zugehörigkeit immer noch mehr zählt als anderswo, veranstaltet ein Bad Ausseer seit 20 Jahren in Altaussee ein leuchtendes touristisches Aushängeschild des Salzkammergutes. Das heißt hier etwas, zeugt von der großen Akzeptanz, die Werner Egger in der gesamten Region genießt, und von seiner Kompetenz. Obwohl: Der „Grenzgänger nach Altaussee“, wie er sich selbst schmunzelnd bezeichnet, wohnt in Wahrheit nur ein paar Hundert Meter von der innerausseerischen Staatsgrenze entfernt in der Nähe des bekannten Alpengartens.