Von Europa nach Amerika, Asien und zurück: Als Wirtschaftsdelegierter vertrat Michael Angerer die Interessen seiner Heimat in der ganzen Welt.

Wirtschaftsdelegierter Michael Angerer © AWO/Angelov

Der Heimat blieb Michael Angerer lange fern: Als Delegierter der Wirtschaftskammer lebte der Grazer in Bulgarien, Griechenland, den USA, Saudi-Arabien, Jordanien und Tschechien – und hatte dabei Österreich immer im Blick: „Eine Aufgabe der Wirtschaftsdelegierten ist, heimischen Unternehmen zu helfen, im Ausland Fuß zu fassen.“ Partnervermittlung für Firmen sozusagen. Das geht nicht von heute auf morgen: Delegierte bleiben oft länger im Ausland als Botschafter.

Früh bewies Angerer Flexibilität: In Graz geboren, siedelte er nach angefangenem Studium nach Wien, um in den Verfassungsdienst zu treten. Ein Jahr später folgte die Wirtschaftskammer: „Seit 1977 bin ich dort beschäftigt.“ Den Arbeitgeber wechselte der Grazer nicht mehr, den Arbeitsplatz umso öfter.