Angelino Zeller (22) holte als erster Österreicher überhaupt eine WM-Medaille im Paraklettern – und das gleich in Gold.

Angelino Zeller kürte sich zum Weltmeister im Paraklettern © SYTSE VAN SLOOTEN-IFSC

Die Menge tobte. Angelino Zeller aber hat das nicht mitbekommen, er war ganz in seinem Element, wie in einem Tunnel, und blendete alles andere aus. Bei der Weltmeisterschaft der Parakletterer in Briançon (FRA) arbeiteten sich nebeneinander mehrere Athleten eine steile Kletterwand empor, die Aufmerksamkeit galt aber nur dem Steirer. Aus einem simplen Grund: Er war der einzige Rollstuhlfahrer, dem es gelungen war, eine vorgegebene Route zu bezwingen.