Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Pock ist Obmann des Vereins "GlaMUR" © Georg Pock

Soll doch das Leben für andere ein langer, ruhiger Fluss sein, für Georg Pock darf es ruhig turbulenter zugehen. Das wird es auch, wenn morgen in Weitersfeld bei Murfeld der Big Jump über die Bühne geht. Wer wie Pock an der „Grenzmur“ aufgewachsen ist, der weiß: In eine saubere Mur springen, das war lange Zeit unmöglich. Als er 2014 den Big Jump, den europäischen Flussbadetag, zum ersten Mal ins untere Murtal in die Südsteiermark holte, wurde eine Idee geboren, die heuer im Juni verwirklicht wurde: Der erste steirische Biosphärenpark „Unteres Murtal“, an dem die Gemeinden Bad Radkersburg, Halbenrain, Mureck und Murfeld Anteil haben. „Wenn man vor vielen Jahren beginnt etwas zu denken, was für viele noch denkunmöglich ist und das dann umgesetzt wird, sind wir natürlich alle sehr stolz darauf“, so Pock, der als Obmann der Initiative „GlaMur“ vor allem die jahrelange Zusammenarbeit vieler Engagierter in der Region hervorhebt: „Das Schöne daran ist ja, dass die Gemeinden von sich aus gesagt haben: Ja, wir wollen das. So ist das Projekt von innen heraus gewachsen“.