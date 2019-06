Die Grazerin "Vida Noa" setzt alles auf eine Karte und legt ihr erstes Album vor. Ihr Ass wird sie am Donauinselfest ausspielen.

Grazerin "Vida Noa" spielte in der Redaktion spontan für eine Schülergruppe © BALLGUIDE/PAJMAN

Sätze, wie – bring’ die Gitarre mit – oder – wir haben eine Schülergruppe in der Redaktion, willst du nicht einen Song für sie spielen? – bringen die in Österreich geborene Kroatin und Grazerin Petra Stambolija nicht aus der Ruhe. Rasch stimmt sie ihre Reisegitarre, setzt sich in den Sesselkreis und stimmt die Single „Strangers“ aus ihrem Albumerstling „Vida Noa“ vor, die sie als Vida Noa im Duett mit Simon Lewis eingesungen hat.