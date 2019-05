Facebook

Folgt Gerhard Draxler nach: Gerhard Koch © ORF

Rund 100 Mitarbeitern in Redaktion, Technik, Marketing, Werbung und Administration steht er ab heute vor. Zu seinem Antritt sagt Gerhard Koch, auch hinsichtlich einer politischen Färbung gefragt: „Meine Partei ist seit 34 Jahren der ORF. Ich denke, ich habe in den letzten 20 Jahren als Chefredakteur gezeigt, dass ich als Journalist unabhängig bin. Das werde ich als Landesdirektor beibehalten.“ Ist Koch doch nach einem Hineinschnuppern in die Zeitungsbranche (Chronikredaktion „Neue Zeit“ 1984/85) schon seit 1985 im Landesstudio. Erst als freier Mitarbeiter im Aktuellen Dienst, dann als Redakteur für Radio und TV. Mit Politik, Wirtschaft, Chronik und Sport als journalistischen Schwerpunkten.

