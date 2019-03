''Fridays for Future''Wir Schüler gehen auf die Straße, weil uns die Politik im Stich lässt

''Fridays for Future''

Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ fordert ein radikales Umdenken beim Klimaschutz © AP

Ich streike Schule. Und zwar nicht gegen den Klimawandel, denn der wird auf meinen Streik nicht reagieren. Ich streike für den Klimaschutz. Was hier vielleicht nach einem unwichtigen Wortspiel klingt, sagt in Wirklichkeit schon mehr über die Jugendbewegung „Fridays for Future“ aus, als tausend Artikel es je tun werden. Denn hierbei geht es darum, die Dinge genauso zu benennen, wie sie wirklich sind. Alles andere ist nicht erwünscht. Weder die Klimakrise nicht ganz klar als eine Klimakrise zu benennen, noch uns Jugendliche als Schulschwänzer zu bezeichnen.