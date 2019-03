Für diese Filmemacherinnen und Filmemacher ist die Diagonale in Graz ein Heimspiel. Und: Gar nicht wenige Werke wurden in der Steiermark gedreht.

Nur vier von 18 Steirerinnen und Steirern auf der Diagonale 2019: Katharina Copony, Marie Kreutzer, David Lapuch, Nicole Foelsterl © Andrea Stappert, Diagonale (2), APA

Vom 19. bis 24. März geht die Diagonale zum 22. Mal in Graz über die Bühne. Die Steiermark ist dabei nicht nur Ort des Kino-Geschehens: Das vielgestaltige Programm zeigt auch ein großes Spektrum an Festivalbeiträgen mit Bezug zur Steiermark. So sind 18 Regisseurinnen und Regisseure aus der Grünen Mark am Festival vertreten, die wir hier kurz vorstellen.