Wolfgang Fuchs: Sein Archiv beheimatetet gut 300.000 Fotoaufnahmen © Wolfgang Fuchs

Man kann vier Staaten der Erde nennen – in drei davon war Wolfgang Fuchs schon. Tatsächlich hat er schon 150 Länder bereist, manche davon mehrmals. So kennt er die Toskana nach 84 Besuchen wohl fast so gut wie das heimatliche Hart bei Graz. Immer mit dabei: umfangreiches Fotografie-Equipment. Rund zwanzig Kilo wiegt die Grundausrüstung, dazu noch zwei bis drei auch nicht leichte Stative, Drohnen und Speichermedien.

