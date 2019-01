Facebook

Er kennt die Waldheimat und Peter Rosegger wie seine Westentasche: Autor Franz Preitler mit seinem aktuellesten Buch „Rosegger für Eilige“ © Preitler

Mag das Roseggerjahr auch vorbei sein, aber ein Leben ohne Peter Rosegger? Das ist für Franz Preitler ziemlich unwahrscheinlich. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gebürtige Langenwanger mit dem Dichter. Allein im Roseggerjahr hat er zwei Bücher veröffentlicht: „Was die Waldheimat erzählt“ und „Rosegger für Eilige“.

Am kommenden Samstag wird er beim Literaturfrühstück in der Buchhandlung Moser noch einen finalen Blick zurück auf das Jahr richten. Ein Jahr, bei dem schon am Anfang für ihn feststand: „Mir ist es wichtig, dass man auch nach einem Roseggerjahr nicht auf ihn vergisst.“ Dafür sorgt der 55-Jährige schon selbst, der sich künftig auch im Roseggerbund engagieren wird.



Die Liebe zur Heimat, die verbindet Preitler mit dem Dichter. Das geht weit über die reine Begrifflichkeit hinaus und schließt vor allem die Menschen vor Ort mit ein, wie er in seinem Resümee zum Roseggerjahr der Waldheimat Rosen streut: „Großartig war die Beteiligung der Bevölkerung. Die mitwirkenden Vereine und Institutionen am Jubiläum sowie die Besucher der Veranstaltungen – teilweise haben sich die Zahlen vervierfacht!“ Was ihn als Viellesenden und vor allem Vielschreibenden besonders freut: „Das Roseggerjahr hat die Interessierten wieder zum Lesen und Nachdenken gebracht.“



Der Gedanke, es heuer ein wenig langsamer angehen zu lassen, den hat Preitler längst wieder verworfen, denn das Schreiben ist schon lange mehr als nur ein Hobby, auch wenn er hauptberuflich in der IT-Abteilung der Raiffeisen-Landesbank Steiermark tätig ist. Weit über 20 Bücher hat er schon geschrieben und vier weitere sind bereits in Planung. Auch wenn es den passionierten Reisenden oft über die Grenzen des Landes hinauszieht, so bleibt er schreiberisch der Steiermark treu. So vermisst er literarisch unter anderem in einem Erzählband die Obersteiermark und weitere Regionen des Landes: „Beim Schreiben eigener Geschichten habe ich auch meine Vorliebe als ,Nacherzähler‘ von historischen Begebenheiten entdeckt.“



Doch es darf gerne auch gruselig sein: Bereits im nächsten Jahr erscheint sein zweiter historischer Kriminalroman. Wo der spielt? Im steirischen Mürztal natürlich. Wenn Preitler einmal nicht schreibt, so zieht es ihn dennoch magisch an Orte des Geschriebenen: „Ich bin ein begeisterter Besucher von Buchhandlungen und freue mich immer, wenn ich ein schönes, gutes Buch von mir bekannten Kolleginnen und Kollegen in den Händen halte.“



Das Roseggerjahr: Franz Preitler im Gespräch mit Werner Ranacher, Samstag, 19. Jänner, ab 10 Uhr in der Buchhandlung Moser

