Florian und Alexander Deopito © PLANAI CLASSIC/HUBER

Schneestürme, zentimeterhoher Neuschnee, Glatteis: Im tiefsten Winter, bei schwersten Bedingungen machen sich heute in Schladming knapp 50 Oldtimer auf in Richtung Dachstein. „Schneeketten werden wir ganz sicher brauchen. Wir erwarten eine der schwierigsten Planai-Classics überhaupt“, sagt Alexander Deopito, der mit seinem Sohn Florian als Favorit an den Start geht. Nachsatz: „So muss es sein.“ Die Vorjahressieger sehen in der Disziplin Winterrallye „so etwas wie die Champions League bei den Oldtimerrennen“. Ein Drei-Tages-Rennen im tiefsten Winter ist für sich schon kein Kinderspiel, bockige Oldtimer mit Uralt-Getriebe und launischer Elektrik machen es zur echten Herausforderung.

