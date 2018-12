Maria Eichlseder (30) wird für ihre Dissertation über Kryptografie mit dem Award of Excellence ausgezeichnet. "Herr der Ringe" hat sie in 50 Sprachen gelesen.

Maria Eichlseder ist fasziniert von Kryptografie © Katharina Pillmayr

Wenn Maria Eichlseder eine neue Sprache lernt, will sie diese erkunden. So hat sie Chinesisch, Russisch, Türkisch und Arabisch gelernt, um zu verstehen, wie die Sprachsysteme funktionieren. „Ich kann aber kein Gespräch führen“, sagt die 30-Jährige. Schon als Schülerin war sie von Kunstsprachen angetan. Wie jener in der Buch- und Filmreihe von „Herr der Ringe“, die sie in 50 Sprachen gelesen hat.