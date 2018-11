Facebook

Es ist ein ganz besonder Tag, wenn in Graz an der Technischen Universität der Bundespräsident vorfährt: Die höchste akademische Ehrung gilt es zu würdigen, die „Promotio sub auspiciis Praesidentis republica rei“. Es ist die Verleihung des Doktorgrades im Beisein des Bundespräsidenten, wie diese Auszeichnung heißt, die jährlich etwa 20 mal in ganz Österreich vergeben wird und in einem eigenen Bundesgesetz geregelt ist.

