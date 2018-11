Facebook

Der 32-jährige Martin Benedikt aus Bärnbach holte sich in Kalifornien mit Höchstpunktezahl den Weltmeistertitel im Bodybuilding © K. K.

Es dauert sicher noch einige Tage, bis ich das realisiert habe“, schmunzelt der Bärnbacher Martin Benedikt, der kürzlich in Huntington Beach in Kalifornien zum Weltmeister im Bodybuilding gekürt wurde und die Profilizenz bekam. „Dafür geht man trainieren. Dass ich mein großes Ziel ausgerechnet in Amerika, dem Kontinent des Bodybuildings, erreicht habe, ist besonders schön“, schwärmt er.

