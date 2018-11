Facebook

Uwe Stark setzt sich seit 20 Jahren für den steirischen Volleyball ein © GEPA pictures

Die schönsten Geschenke, die kann man nicht einpacken. Und ein solches hat Uwe Stark in seinem Jubiläumsjahr als Präsident des steirischen Volleyballverbandes bekommen. Wie es der Zufall will, holten die Volleyballerinnen des UVC Graz ausgerechnet in jenem Jahr, in dem Stark seinen „20er“ als Präsident feiert, den ersten Meistertitel einer steirischen Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga. „Das habe ich fast als persönliche Belohnung empfunden“ sagt Uwe Stark und lacht. Als Belohnung für 20 Jahre Arbeit und Engagement – und dass das in einer Randsportart ein gar nicht so einfaches Unterfangen ist, davon kann der Präsident ein Liedchen singen.

