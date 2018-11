Steirer des Tages"Die Ärzte" gibt's musikalisch jetzt auch auf Rezept

Facebook

Im Spital und auf der Bühne daheim: Jörg Horina (Mitte), Helfried Grygar, Michael Scarpatetti (re.) © KK

Gut, der Bandname „Die Ärzte“ ist ja seit Jahren an so eine nicht ganz unbekannte Punkrockband vergeben. Dabei würde er doch viel besser zu diesen drei Grazer „Blues-Brüdern“ passen, deren Geschichte in etwa so beginnt: Treffen sich ein Pathologe und ein Nephrologe am Uniklinikum Graz. Sagt der eine zum anderen: „Lass uns eine Band gründen.“ Nachdem der Nierenfacharzt Jörg Horina (61) und der Pathologe Michael Scarpatetti (54) langjährige musikalische Vorerfahrung mit eigenen Projekten hatten, schnappten sich die zwei Mediziner mit Helfried Grygar (50) einen Profi-Schlagzeuger und bringen seither als „Shuffle Truffle“ Blues mit einer Prise Jazz unter die Menschen.

