Manchmal hat das Schicksal seine Pfoten im Spiel. „Eigentlich war Rose ja schon vergeben“, erinnert sich Lea Hödl heute zurück. Aber schließlich fanden die Schülerin und der Shetland Sheepdog (Sheltie) doch noch zusammen. „Als ich das nächste Mal auf der Website nachgesehen habe, war sie dann doch wieder zu vergeben“, erzählt die heute 16-Jährige über ihre treue Gefährtin und Trainingspartnerin auf vier Pfoten. „Meine Mama hatte damals schon unsere Border-Collie-Hündin Skye, mit der ich auch schon viel trainiert habe, aber es war immer mein Wunsch, einen eigenen Hund zu bekommen.“

Naturtalent

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, denn wie es scheint, ist die junge Grazerin ein Naturtalent, wenn es um den Hundesport Agility geht. Für Katzenbesitzer: Bei Agility geht es darum, den Hund geschickt in einer vorgegebenen Zeit durch einen Parcours zu lotsen. Und das rein mit kleinen Kommandos. „Es kommt sehr stark auf die Körpersprache des Menschen an, weil sich der Hund nach ihm richtet. Man muss also sehr konzentriert sein und sich selbst gut unter Kontrolle haben. Es muss alles sehr schnell gehen, deswegen ist auch die Kondition wichtig.“

Schnell wurde das Training in der Hundeschule durch zusätzliche Trainingseinheiten im Garten der Großeltern aufgestockt, ganz klar, dass für die Trainingshindernisse Blumen weichen mussten. Ein Sportlerleben bedeutet eben auch, Kompromisse zu machen. Als auch dieses Gelände zu klein wurde, ging die 16-Jährige eine Kooperation ein, die sich wohl für beide Seiten mehr als auszahlt. „Ich oder manchmal auch meine Mama mähen beim Nachbarn – er ist Reitstallbesitzer – den Rasen. Dafür darf ich auf seinem Grund mit Rose trainieren“, so die Schülerin, die sich in ihrer Freizeit neben dem Agility auch um ihr „Pflegepferd“ kümmert. „Es ist gesundheitlich nicht so fit, deswegen versuche ich, es so oft wie möglich zu besuchen.“

"Rose liebt Agility"

Shelty-Hündin Rose ist dabei immer an ihrer Seite. „Wie kann man Rose beschreiben? Sie liebt Agility und will sofort mitmachen, sobald sie andere Hunde sieht. Und in anderen Momenten kann man gar nicht glauben, dass sie so schnell laufen kann. Also ihr ist auch ein ganz gemütlicher Tag auf der Couch ganz recht.“

Zur Person Lea Hödl (16) besucht das Akademische Gymnasium in Graz. Nach u. a. Vizeeuropameistertitel 2016 (Kinder) und Staatsmeistertitel 2017 brachten Lea und Rose 2018 den Junior-Europameistertitel im Einzel- und Teambewerb nach Hause.

Infos: Homepage des Junior Agility Teams

Carmen Oster Redakteurin Beilagen, Mode & Lifestyle Mehr von Carmen Oster

Mittlerweile touren die Hödl-Damen schon zu fünft von Wettbewerb zu Wettbewerb. Neben Mama Marlies und ihrer Hündin Skye, die beide verletzungsbedingt zurückstecken müssen, ist auch Leas achtjährige Schwester Ronja mit im Bunde. Was ihr sehnlichster Wunsch ist? Richtig erraten! Ronja träumt von einem eigenen Hund.