Die Ärztin Hildegard Greinix © Greinix

Manchmal kommt es eben anders. Als Medizinstudentin wollte Hildegard Greinix eigentlich immer in die Kinderheilkunde. Doch als sie dann als Gastärztin an die LKH-Kinderklinik Graz kam und dort durch die Behandlung von Kindern mit Leukämie mit der Hämatologie erste Bekanntschaft machte, erfasste sie die Begeisterung für dieses Fachgebiet. „Ich konnte damals bei einer der ersten Knochenmark-Transplantationen dabei sein“, erinnert sich die geborene Weststeirerin an ein prägendes Erlebnis. Der kleine Patient, der damals erfolgreich behandelt wurde, ist heute übrigens gesund und arbeitet selbst am Klinikum. Und Greinix – steht ab heute als Präsidentin der Tagung von 6000 Experten der Hämatologie und Onkologie in Wien vor.

