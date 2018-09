Facebook

Wegbegleiter beschreiben ihn als „Visionär, der immer seiner Zeit voraus ist“: Heribert Maria Schurz © LAURA HOLLFOTH

"Irgendwann mache ich das fertig“, sagt Heribert Maria Schurz und lacht. Er spricht da zwar von seinem unvollendeten Studium der Theologie, doch im Grunde treffe es auf vieles in seinem Leben zu: So richtig fertig sei er eben oft nicht geworden, schließlich hätten schon wieder neue Aufgaben gewartet. Und so ist er nach Anfängen im Journalismus – schon mit knapp 14 Jahren als freier Mitarbeiter bei der Kleinen Zeitung oder später als Chefredakteur der Gratiszeitung „Telta“ – bei Marketing und Werbung gelandet.

