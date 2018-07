Elisabeth Glavič hat sich mit ihrem Engagement in der Begabungs- und Begabtenförderung einen Namen gemacht.

Elisabeth Glavič © (c) Barbara Mang

Ob ein Schüler begabt ist zeigt sich nicht immer in guten Noten. „Oft sind es sogar ‘schwierigere’ Kinder mit schlechteren Noten, die hochbegabt sind“, sagt Elisabeth Glavič. Was natürlich nicht heiße, dass das immer der Fall sei. Doch Begabungen zu erkennen – und da geht es nicht nur um Hochbegabte – hat sich die Grazer Lehrerin zur Aufgabe gemacht. Sie gilt als fundierte Expertin in der Begabtenförderung.

