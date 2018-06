Facebook

Bei einer königlichen Hochzeit im Zentrum des Geschehens mitzuarbeiten – diesen Traum hat Claudius Fritz erlebt. Der junge Feldbacher war als Koch bei der Dinner-Party im Schloss Windsor anlässlich der Hochzeit des britischen Prinzen Harry und seiner Frau Meghan Markle mittendrin statt nur dabei.

Und er ist sich bewusst, dass das eine große Ehre ist: „Vor zwei Jahren habe ich bei einem renommierten Londoner Caterer ein Praktikum absolviert“, sagt der 18-Jährige, der die fünfjährige Tourismusschule Bad Gleichenberg besucht. „Als ich den Anruf bekam, dass ich bei der Hochzeit dabei sein darf, war ich überrascht und mega überwältigt.“

Schließlich ist es auch nicht alltäglich, dass man als Teil eines 26-köpfigen Teams mit einer Köchin zusammenarbeiten darf, die mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, noch dazu bei solch einem seltenen und hochkarätigen Anlass. „Es war sehr interessant zu sehen, wie so eine Hochzeit abläuft. Alle Vorbereitungen waren sehr, sehr komplex. Es musste ja beim Anrichten alles schnell gehen, damit die Speisen dem Hochzeitspaar und den 200 Gästen auch rasch serviert werden konnten.“

Bereits im Vorfeld war der bürokratische Aufwand enorm. „Ich musste jede Menge Dokumente nach London schicken – Pass, Geburtsurkunde, Meldezettel und so weiter.“ Sogar eine Geheimhaltungsklausel musste er unterschreiben. Von seinen Erfahrungen darf er uns nur dank einer extra eingeholten Sondergenehmigung erzählen. Ein paar bisher vertrauliche Details am Rande darf er uns verraten. Etwa, dass bei dem dreigängigen Hochzeitsmenü als Hauptgang Roasted Chicken, also gebratenes Hühnchen, serviert wurde.

Langer Arbeitstag

Ganze 21 Stunden lang war Claudius Fritz an diesem Tag auf den Beinen: „Ich musste schon kurz nach vier Uhr früh aufstehen, um rechtzeitig beim Schloss Windsor zu sein und alle Sicherheitskontrollen zu passieren.“ Aufs Gelände durften die Angestellten nur in eigens genehmigten Bussen fahren, die wiederum genauestens kontrolliert wurden – auch mit Hunden.

Ins Schloss selber durfte er kein Handy mitnehmen. „Das war nur einigen wenigen erlaubt.“ Erst gegen 23 Uhr endete der Arbeitstag für den angehenden Tourismusfachmann. Dafür wurde der junge Steirer mit einem Feuerwerk belohnt, von dem er noch heute schwärmt. „Es war gewaltig, ein Wahnsinn. So etwas habe ich zuvor noch nie gesehen.“

Im kommenden Schuljahr steht erst einmal die Matura auf dem Programm. „Die ist aber bei Weitem nicht so spannend wie der Einsatz in Windsor.“ Ob sich da beruflich noch eine Steigerung ausgeht? „Da wird bestimmt das richtige Angebot kommen!“

