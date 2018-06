Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Im Rahmen eines Konzertes im Florentinersaal der Kunstuniversität Graz wurde die 18-jährige Viktoria Haberl aus Pernegg kürzlich vom Zonta-Club Graz mit dem „Young Women in Public Affairs Award“ ausgezeichnet, ein Preis, den Zonta Graz jährlich an Schülerinnen zwischen 16 und 19 für deren Engagement im schulischen und gesellschaftlichen Bereich vergibt.

Es sind die überdurchschnittlich sozialen Aktivitäten mit denen sich die Maturantin des BRG Bruck im schulischen wie auch im öffentlichen Bereich für die Anliegen der Frauen und für Flüchtlinge einbringt. Im Projekt „Leben teilen“ des Brucker Gymnasiums hat sich die Schülerin intensiv mit der Situation syrischer Flüchtlinge auseinandergesetzt, aktiv beim Sing-Workshop „Mundwerk“ eingebracht und einen Begegnungsnachmittag im Gymnasium organisiert. „Dieses Zusammentreffen von Schülern und Flüchtlingen war ein Kennenlernen und Abbauen von Vorurteilen, da kamen auch Kinder aus dem Kindergarten und der Unterstufe“, erzählt Haberl. Ihre soziale Einstellung zeigte die eloquente junge Frau auch mit ihrer Mathematik-Nachhilfe in der Unterstufe.